92,6 млн рублей выделят на оборудование для инфекционных госпиталей в Тверской области

Новое обоудование для ковидных госпиталей закупят в Тверской области Фото: ПТО

30 июня на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение о выделении 92,6 млн рублей на покупку оборудования для ковидных госпиталей.

Планируется приобрести анализатор газов крови для Вышневолоцкой и Нелидовской ЦРБ, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации для Областной клинической больницы, а также прикроватные мониторы для контроля за состоянием пациентов в Нелидовскую, Конаковскую, Кимрскую ЦРБ, а также роддом №2 Твери.

Предусмотрена закупка компьютерного томографа для Бежецкой ЦРБ, в которой наблюдаются жители Весьегонского, Краснохолмского, Лесного и Сандовского муниципальных округов, а также Сонковского, Кесовогорского, Максатихинского и Молоковского районов.