Иномарка вылетела на тротуар в результате ДТП в Твери

В ДТП пострадал водитель-виновник аварии Фото: УГИБДД России по Тверской области

Столкновение двух автомобилей "Ниссан" и "Мерседес" произошло вечером, 30 июня, на пересечении улиц Орджоникидзе и Склизкова в Твери.

Виновником аварии оказался 18-летний водитель "Мерседеса". На регулируемом перекрестке, при повороте налево, он не уступил дорогу и столкнулся с "Ниссан Альмера" под управлением 50-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП иномарка вылетела на тротуар рядом с пешеходным переходом. Водитель получил травмы. Ему оказали помощь и отпустили.

- Оба водителя во время движения не были пристегнуты ремнями безопасности, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.