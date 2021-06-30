Прокуратура проверяет, как вывозят мусор в селе Тверской области после вопроса на "Прямую линию"

Жители села пожаловались на отсутствие контейнерной площадки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время "Прямой линии" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным жители села Васильевское из Тверской области озвучили проблему отсутствия в населенном пункте контейнерной площадки для сбора и накопления ТКО.

По данному факту Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой организована проверка.

- При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.