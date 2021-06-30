Управление Росгвардии по Тверской области возглавил генерал-майор из Крыма Александр Пляскин

Новым начальником Управления Росгвардии по Тверской области назначен генерал-майор Александр Пляскин (на фото слева) Фото: ПТО

30 июня губернатор Игорь Руденя провёл встречу с новым начальником Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области, генерал-майором Александром Пляскиным. На эту должность он был назначен в июне 2021 года Указом Президента Российской Федерации.

- В этом году особенная дата в истории Росгвардии – 210 лет с момента создания службы в стране. Правительство Тверской области готово продолжать взаимодействие с региональным управлением во многих важных для Верхневолжья сферах деятельности, - обозначил Игорь Руденя.

На встрече Игорь Руденя и Александр Пляскин обсудили актуальные вопросы сотрудничества правительства Тверской области и Управления Росгвардии по Тверской области.

В тот же день заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Вадим Драгомирецкий представил нового руководителя личному составу регионального Управления Росгвардии и пожелал ему успехов на посту.

Ранее временно обязанности начальника регионального управления исполнял полковник полиции Максим Дроздов.

СПРАВКА "КП"

Генерал-майор полиции Александр Константинович Пляскин родился в 1969 году в Новосибирске. Там же окончил высшее военное командное училище МВД СССР, а затем военную академию имени М.В. Фрунзе.

Прошел воинские должности от командира взвода дивизии оперативного назначения до заместителя командира отряда специального назначения внутренних войск МВД России. Проходил службу в отряде специального назначения "Рысь" Центра специального назначения, был замкомандира ОМОН "Зубр".

С 2016 по 2018 год – командир СОБР "Халзан" ГУ Росгвардии по Республике Крым. До назначения в Тверскую область был заместителем начальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. В послужном списке генерал-майора - служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

Награждён государственными наградами, в том числе орденом Мужества, медалями "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.