В Тверской области на 87% выросло производство мебели

Лесопромышленный комплекс Тверской области. графика: Тверьстат

Лесопромышленный комплекс Тверской области переживает не худшие времена - такой вывод можно сделать из данных, предоставленных Тверьстатом. В январе-мае 2021 года наблюдался рост объёмов выпуска в этом сегменте практически по всем направлениям, отмечают специалисты ведомства.

Например, производство необработанных лесоматериалов возросло за этот период на 12% (по сравнению с январём-маем 2020 года), фанеры – в 3 раза, бумаги и картона – на 4%, а мебели – на 87%.

"Наш лесопромышленный комплекс один из самых крупных в ЦФО и представлен всеми направлениями – от лесозаготовок до продукции глубокой переработки древесины," - сообщает Тверьстат.