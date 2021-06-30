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Общество30 июня 2021 19:12

В Твери на три месяца перекроют участок улицы Рыбацкой

Движение и парковка будут запрещены на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Объезжать перекрытие водителям рекомендуют в соответствии с временными дорожными знаками.

Объезжать перекрытие водителям рекомендуют в соответствии с временными дорожными знаками.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Центральном районе Твери на три месяца перекроют часть улицы Рыбацкой. А именно - участок от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Участок будет закрыт для проезда и парковки всех видов транспорта с часа ночи 1 июля, до позднего вечера (23:00) 30 сентября.

Объезжать перекрытие водителям рекомендуют в соответствии с временными дорожными знаками.