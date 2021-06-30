Под Тверью машина пошла на обгон по встречке, пострадали два человека

Автомобиль "ВАЗ 2115", совершая обгон по встречной полосе, столкнулся с "Ладой Гранта". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло недалеко от Твери, на втором километре дороги Сакулино-Черногубово в Калининском районе.

Автомобиль "ВАЗ 2115", совершая обгон по встречной полосе, столкнулся с "Ладой Гранта". Пострадали водитель и пассажир "пятнадцатой", оба - мужчины 2000 года рождения.

Они госпитализированы в четвёртую городскую больницу Твери до приезда на место аварии сотрудников Госавтоинспекции. Подробностей об их состоянии не известно.