В Тверской области нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Пропавший мальчик найден живым Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области завершены поиски 10-летнего мальчика. Ранее сообщалось, что ребенок ушел из дома в деревне Тверца 29 июня и пропал.

Калининским межрайонным следственным отделом регионального СКР была организована доследственная проверка. Проводились поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В итоге мальчика нашли.

- Каких-либо противоправных действий в отношении него не осуществлялось, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время его опросит следователь, - сообщили в следственном комитете.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.