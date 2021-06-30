Территории Твери расчищают от борщевика Сосновского

В Твери продолжают убирать борщевик Фото: администрация Твери

В Твери специалисты МБУ "Зеленстрой" проводят работы по уничтожению борщевика Сосновского. Уничтожение растения на территориях города ведется в несколько этапов: сначала посевы уничтожают механически, затем обрабатывают гербицидами.

В 2021 году планируется очистить територию в 300 тысяч квадратных метров. Повторно специалисты проходят по обработанным в прошлые года территориям изахватывают новые участки. В этом году их восемь.

- Сейчас мы первый раз работаем на участке улицы Андреевской в посёлке Сахарово, – рассказывает агроном МБУ "Зеленстрой" Владимир Фандюшин. - Также из новых территорий - участки в микрорайоне "Южный" и посёлке Литвинки.

Также будут обработаны территории у СНТ Светлый, на Соминке, в деревне Старая Константиновка и др.