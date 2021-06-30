"Всю ночь пролежала в лесу": волонтеры рассказали, как спасли 70-летнюю бабушку в Тверской области

70-летняя женщина всю ночь пролежала в лесу Фото: vk.com/poisk_tver

Волнтеры ВПСО "Сова" рассказали о спасении 70-летней пенсионерки из Конакова. Бабушка, страдающая потерей памяти, ушла из дома 24 июня без денег и документов, а мобильный телефон выбросила на улице.

- Несмотря на возраст, бабушка физически была довольно сильна и могла идти долго и быстро. Она уже уходила в прошлом году и ушла далеко по дороге в лес, прежде чем ее нашли с помощью мобильного телефона, - рассказывают поисковики.

Родственники рассказали, что одета бабушка тепло, погода была жаркая, а значит замерзнуть ночью не должна.

После обзвона больниц поиски начали в окрестностях Конакова. Патрули прочесывали город, СНТ, деревни, дороги и тропы в лес. Поиски велись ночью, ходить было непросто. К трем часам ночи пропавшая еще была не найдена.

Утром, 25 июня, очевидцы сообщили, что видели бабушку у тропы через лес к СНТ "Прогресс". На место выехали волонтеры. Поисковая группа нашла бабушку на дороге возле дачного кооператива.

- Судя по свидетельству и карте, бабушка просто пошла по тропе в лес и шла, пока у нее были силы, а когда они закончились, она ушла с тропки и просто всю ночь пролежала в лесу, что было понятно по ее внешнему виду. Ночевка была для нее тяжким испытанием, так как при приближении волонтеров она даже не смогла самостоятельно встать на ноги, очевидно, утром сил у нее хватило только что бы выбраться из леса, - написали поисковики в соцсети.

Спасенную пенсионерку довезли до дома, а потом, вместе с родственниками, отвезли в Конаковскую ЦРБ.