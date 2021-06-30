Две женщины похитили у знакомого банку десятирублевых монет в Тверской области

Злоумышленницы предстали перед судом Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области за кражу осуждены две жительницы Краснохолмского района.

В марте 2021 года злоумышленницы пришли в квартиру к знакомому и, пока одна из женщин разговаривала с хозяином, другая зашла на кухню, похитила из шкафа банку с десятирублевыми монетами и спрятала ее в рукав куртки. После совершения преступления женщины покинули квартиру. Ущерб составил 1200 рублей.

Подсудимые вину признали полностью.

Суд признал женщин виновными, одной из них назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ, второй – полтора года лишения свободы, условно, с испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.