За пьяное вождение водителя приговорили к обязательным работам в Тверской области

Суд лишил мужчину водительских прав Фото: архив "КП"

В Тверской области суд вынес приговор в отношении 54-летнего жителя Удомельского городского округа. Мужчина признан виновным по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Судом установлено, что мужчина, имея административное наказание, сел пьяным за руль автомобиля.

Нарушитель признан виновным. Судом ему назначено 140 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на два года.

Приговор не вступил в законную силу.