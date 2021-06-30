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Происшествия30 июня 2021 14:34

Директор дизайн-студии в Твери использовал в работе контрафактное программное обеспечение

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Директор студии использовал поддельное программное обеспечение Фото: УМВД России по Тверской области

Директор студии использовал поддельное программное обеспечение Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области сотрудниками регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России выявлен факт умышленного использования контрафактного программного обеспечения.

Поддельное ПО использовал 43-летний исполнительный директор дизайн-студий в Твери для дизайн-проектирования квартир, офисных и торговых помещений.

Полицейские изъяли ноутбук с установленной программой. Ущерб правообладателя составил 1,3 млн рублей.

За нарушение авторских прав руководителю организации грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.