Директор дизайн-студии в Твери использовал в работе контрафактное программное обеспечение

Директор студии использовал поддельное программное обеспечение Фото: УМВД России по Тверской области

В Тверской области сотрудниками регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России выявлен факт умышленного использования контрафактного программного обеспечения.

Поддельное ПО использовал 43-летний исполнительный директор дизайн-студий в Твери для дизайн-проектирования квартир, офисных и торговых помещений.

Полицейские изъяли ноутбук с установленной программой. Ущерб правообладателя составил 1,3 млн рублей.

За нарушение авторских прав руководителю организации грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.