В Твери собирают книги для сельских библиотек

Для библиотек собрано более 400 книг Фото: ПТО

В Тверской области продолжается реализация проекта "Добрая Тверь", в рамках которого идет сбор книг для сельских библиотек. Порядка 400 книг собрали на городском фестивале "Площадь добра". Издания переданы Центральной библиотеке деревни Рязаново Калининского района, в дальнейшем их распределят по библиотекам района.

Приносить книги все желающие могут по адресу: Тверь, набережная Степана Разина, дом 10, вход со стороны Студенческого переулка.

Дополнительную информацию по сбору книг можно узнать по телефону: (4822) 41-53-07.