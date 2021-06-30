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Общество30 июня 2021 12:57

Прокуратура добилась жилья для семьи погорельцев в Тверской области

Семья с четырьмя детьми полгода жила в съемной квартире
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась жилья для погорельцев Фото: архив "КП"

Прокуратура добилась жилья для погорельцев Фото: архив "КП"

В прокуратуру Молоковского района обратилась местная жительница и сообщила, что в декабре 2020 года, в результате пожара, уничтожена крыша дома, имущество и личные вещи. Дом был признан непригодным для проживания.

Решением жилищной комиссии семья из пяти человек, четверо из которых несовершеннолетние, признана малоимущей. Постановлением администрации семья поставлена на учет на улучшение жилищных условий, но жилье так и не получила. Погорельцы вынуждены проживать в съемной квартире.

Прокуратура района обратилась в суд с иском об обязании администрации муниципального образования "Городское поселение – поселок Молоково" предоставить вне очереди жилое помещение семье.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.