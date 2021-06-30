Администрация прокомментировала ситуацию с остановкой котельной в Редкино Тверской области

Жители Редкино остались без горячей воды Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Коммунальное ЧП произошло в поселке Редкино Конаковского района Тверской области 30 июня. Утром жителям сообщили, что работа котельное и подача горячей воды остановлена из-за отсутствия персонала. Информация появилась в группе "Редкино NEWS".

- Большинство сотрудников, в том числе машинисты котлов и машинисты-обходчики отсутствуют по причине болезни новой коронавирусной инфекцией. В связи с эти работа котельной в п. Редкино в круглосуточном режиме невозможна. С 30 июня будет прекращена подача горячей воды, - написано в объявлении администрации ОАО "ЖКХ Редкино".

Работу котельной остановили из-за болезни работников Фото: vk.com/redkino_news

Жителей отсутствие коммунальной услуги возмутило.

На ситуацию оперативно отреагировала администрация поселка, являющаяся собственником и учредителем котельной. Власти сообщили, что решение о прекращении подачи горячей воды коммунальным предприятием принято незаконно.

- Прекращение работы котельной по подаче горячей воды имеет критическое значение для поселения, тем более, в условиях сложной эпидемиологической обстановки, - написано в официальном документе.

Руководству котельной до 17:00 вечера 30 июня необходимо предоставить план конкретных действий с указанием сроков решения кадровых проблем и выхода из ситуации. Также кадровые решения будут приняты в отношении руководства.