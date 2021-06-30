В Тверской области 30 июня коронавирусом заразились ещё 200 человек

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса. Фото: Алина ПЕТРОВА

По данным на 30 июня в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 200 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 45 860 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 35 человек. В целом по региону 41 181 жителей излечились от коронавируса. 1183 человек скончались. Трое человек умерли в минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 30 июня сделали 178 612 человек, за последние сутки – 4 217 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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