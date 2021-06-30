Десятилетний Сергей Иващенко из Твери снова ушел из дома

Мальчик ушел из дома и пропал Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области снова организованы поиски 10-летнего Сергея Иващенко. Мальчик ушел вечером из дачного дома в деревне Тверца Калининского района и не вернулся. Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По месту жительства ребенка выезжали следователи, опрошены родственники и знакомые.

Отметим, что 13 июня мальчик уже уходил из дома с улицы Горького в Твери. На следующий день волонтеры сообщили, что ребенок нашелся.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.