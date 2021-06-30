В Тверской области за сутки от коронавируса вакцинировались 5100 человек

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области 29 июня от коронавируса вакцинировались 5 153 человека. С начала прививочной кампании прививку сделали 178 612 жителей.

Ведётся строгий контроль, включая видеонаблюдение, за соблюдением всех необходимых требований при проведении вакцинации, хранении и использовании вакцины.

Вакцинироваться в Тверской области можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуги, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.