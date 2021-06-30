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Общество30 июня 2021 9:55

Заслуженный учитель РФ Галина Аверьянова ушла из жизни в Тверской области

Ей было 75 лет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Галине Аверьяновой было 75 лет Фото: vk.com/nelidizvesttv

Галине Аверьяновой было 75 лет Фото: vk.com/nelidizvesttv

27 июня 2021 года в Нелидове Тверской области ушли из жизни Заслуженный учитель РФ, преподаватель физики и немецкого языка Галина Ивановна Аверьянова. Ей было 75 лет.

Галина Ивановна много лет отработала в гимназии №2, была организатором внеклассной работы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

- Глубокие и прочные знания предметов, умение учить и уважать обучающихся сделали Галину Ивановну лидером и душой коллектива. Для педагогов она была мудрым наставником. Её жизнь была полна любви: муж, прекрасный друг и помощник во всём, два сына, пятеро обожаемых внуков, дом, открытый для друзей, коллег, соседей, - вспоминают о ней выпускники, коллеги и жители города и выражают соболезнования родным и близким Галины Ивановны.

Некролог опубликован в группе "НЕЛИДОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ" ТВ.