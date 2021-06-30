Двое рецидивистов обокрали дачный дом в Тверской области

Мужчины воровали технику и ценности Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию о краже заявил житель Калининского района. Мужчина рассказал, что из его дачного дома в Вышнем Волочке украли бытовую технику и электробензоинструменты стоимостью 170 000 рублей.

Полицейские провели подворовый обход, опросили соседей, изъяли улики.

В ходе розыска злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое неработающих жителей Вышнего Волочка в возрасте 32 и 43 лет. Мужчины неоднократно ранее судимы за аналогичные преступления.

Подозреваемые рассказали, что воровали металлические предметы и ценности. Похищенное вывозили на тележке, сдавали в пункт приёма металлолома или продавали.

Установлена их причастность к минимум двум эпизодам краж. Часть похищенного вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.