В Тверской области неизвестный художник превратил трансформаторную будку в арт-объект

Вот какие красивые и наивные арт-таблички украшают трансформаторную будку в Конаково. Фото: VK/«Конаково-наш город»

В Конаково трансформаторную будку превратили в настоящий арт-объект. Фотографии кирпичной будки с аккуратными табличками-инсталляциями размещены в паблике "Конаково - наш город".

Инсталляции на будке, расположенной на проспекте Ленина, появились еще в августе прошлого года, автор неизвестен - творчество наивное, доброе и позитивное. Отсылающее к творчеству питерских митьков. Надписи на его работах гласят: "Привет, друг! Прижми ладонь, закрой глаза и загадай своё желание!", "Мечтай масштабнее" и "Пусть всегда будет море, пусть всегда в нём буду я!".

Рядом с аккуратными табличками народного умельца на кирпичных стенах будки подростки рисуют граффити. Они, по мнению конаковцев, проигрывают позитивным табличкам. Но стрит-стаил и наив уживаются на стенах будки вполне органично.

Пользователи соцсети позитивно оценили такое оформление будки. «Круто», «Отличная идея».

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