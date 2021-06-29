Спортсменам в Тверской области назначены ежемесячные стипендии

Стипендии для спортсменов определили на заседании правительства Фото: ПТО

Ежемесячные стипендии губернатора назначены 138 спортсменам Тверской области, в том числе спортсменам – инвалидам, входящих в состав национальных команд Российской Федерации по различным видам спорта. Решение принято на заседании правительства региона, которое 29 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

- Мы продолжаем поддерживать наших спортсменов, у которых хорошие достижения на международном и всероссийском уровне. Люди, которые занимаются спортом, особенно когда есть некоторые сложности со здоровьем, заслуживают особого уважения, поддержки государства и области. Они являются примером для других, – отметил Игорь Руденя.

В зависимости от вида спорта сумма ежемесячной выплаты составит от 4500 до 11 000 рублей. В областном бюджете на стипендии предусмотрено почти 10 млн рублей.