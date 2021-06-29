Мошенники обманули продавца инвалидной коляски в Твери

Женщину обманули мошенники в интернете Фото: Екатерина ЗАРВА

В Центральный отдел полиции в Твери обратилась 58-летняя жительница и сообщила, что ее обманули в интернете.

Женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже инвалидной коляски. С ней связался потенциальный покупатель и прислал ссылку для получения денег.

Следуя инструкции звонившего, тверичанка ввела на предложенной интернет-странице данные своей банковской карты и с её счета списали 4 900 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.