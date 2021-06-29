Жителя Тверской области осудили за поджог жилого дома

Житель Тверской области отправится в колонию
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области за поджог чужого дома осудили 56-летнего мужчину. Не имея определенного места жительства, пьяный злоумышленник поджог дом, расположенный в деревне Козлово Селижаровского района.
Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.