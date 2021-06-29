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Происшествия29 июня 2021 16:22

Жителя Тверской области осудили за поджог жилого дома

Он отправится в колонию-поселение на четыре месяца
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области отправится в колонию

Житель Тверской области отправится в колонию

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области за поджог чужого дома осудили 56-летнего мужчину. Не имея определенного места жительства, пьяный злоумышленник поджог дом, расположенный в деревне Козлово Селижаровского района.

Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.