Жителя Тверской области осудили за поджог жилого дома

Житель Тверской области отправится в колонию Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области за поджог чужого дома осудили 56-летнего мужчину. Не имея определенного места жительства, пьяный злоумышленник поджог дом, расположенный в деревне Козлово Селижаровского района.

Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.