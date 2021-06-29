Игорь Руденя представил документы на выдвижение кандидатом на пост губернатора Тверской области

Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: ПТО

29 июня действующий губернатор Игорь Руденя подал в Избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области. Ранее за его кандидатуру на выдвижение проголосовали на региональной конференции партии «Единая Россия».

Выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 19 сентября 2021 года вместе с выборами депутатов Законодательного собрания Тверской области и депутатов Госдумы.

Напомним, регион Игорь Руденя возглавляет пятый год. Его инаугурация на посту тверского губернатора состоялась 23 сентября 2016 года. До этого, со 2 марта по 23 сентября 2016-го, он исполнял обязанности главы региона.