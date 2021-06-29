Затопленную баржу подняли со дна Селигера Фото: vk.com/vodolaztver

Старую затопленную баржу подняли со дна Селигера в Тверской области. Об "операции" рассказали водолазы в сообществе "Водолазные работы в Тверской области" 28 июня.

Судно размером 35 метров в длину и 5 метров в ширину пришлось пилить под водой на три части, чтобы вытащить на поверхность. Для этого использовали гидравдическую болгарку.

Грунтососами было убрано около 100 кубометров песка и иловых отложений.

Баржу пришлось пилить под водой Фото: vk.com/vodolaztver