Игорь Руденя выдвинут кандидатом на должность губернатора Тверской области

Игорь Руденя примет участие в выборах губернатора Тверской области. Фото: ПТО

Игорь Руденя примет участие в выборах губернатора Тверской области, которые состоятся в сентябре 2021 года. 29 июня на региональной конференции партии «Единая Россия» в Твери делегаты проголосовали за его выдвижение кандидатом на должность губернатора.

«Единая Россия» также назвала своих кандидатов в депутаты регионального Законодательного Собрания. Игорь Руденя возглавил общеобластную часть списка кандидатов в депутаты областного парламента.

Действующий губернатор поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие.

Напомним, выборы губернатора Тверской области состоятся 19 сентября 2021 года в единый день голосования. Одновременно пройдут и выборы в Законодательное собрание региона, а также выборы депутатов Госдумы.