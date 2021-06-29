Должник-алиментщик из Твери получил 100 часов обязательных работ

Должник получил административное наказание Фото: архив "КП"

За неуплату алиментов перед несовершеннолетним ребенком к ответственности привлечен 27-летний житель Твери. По решению суда мужчина получил административное наказание - 100 часов обязательных работ.

Ранее должник неоднократно получал предупреждения об ответственности за неисполнение обязательств, но оставлял их без внимания. В ходе исполнения решения суда судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина был составлен административный протокол.

- Если после отбытия наказания должник не примет мер по оплате задолженности, будет рассмотрен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности, - сообщили в УФССП России по Тверской области.

Всего, с начала 2021 года, тверскими судебными приставами к административной ответственности привлечено более 800 должников-алиментщиков.