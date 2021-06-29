Жителей Тверской области приглашают участвовать в творческом конкурсе "Собаки-герои"

Работы на конкурс принимаются до 25 июля Фото: victorymuseum.ru

Жителей Тверской области приглашают принять участие в международном конкурсе рисунков "Собаки-герои". Его проводит московский Музей Победы по случаю Дня фронтовой собаки 19 августа.

Праздник был основан в 2017 году в честь фронтовой собаки Дины. 19 августа 1943 года овчарка-диверсант сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом и вернулась живой с боевого задания.

Участникам конкурса предлагают вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя. Рисунок можно дополнить рассказом.

Работа может быть выполнена в любой художественной технике: акварель, гуашь, карандаш, пастель, компьютерная графика и др.

Победителей выберут в пяти возрастных категориях. Заявки принимаются до 25 июля.

Все работы войдут в виртуальную выставку на сайте Музея Победы. Голосование будет организовано со 2 по 12 августа. Имена победителей объявят 14 августа. Работы будут напечатаны на лимитированной серии открыток.