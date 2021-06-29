В тверском кафе обокрали сотрудника

У работника кафе украли 10 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Центральный отдел полиции по городу Твери обратился 30-летний работник городского кафе и сообщил, что из сумки, оставленной в раздевалке, у него украли 10 000 рублей.

Полицейские опросили персонал кафе, просмотрели записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку. На розыск злоумышленника были направлены патрули.

Подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Твери. Мужчина рассказал, что проник в раздевалку, пока персонал находился на рабочих местах, и забрал деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.