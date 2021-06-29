Жители Твери жалуются на несанкционированную свалку у Исаевского ручья

Жители пожаловались на свалку у Исаевского ручья Фото: Минприроды Тверской области

В Минприроды Тверской области на несанкционированную свалку пожаловались жители Твери. Граждане сообщили, что вблизи жилых домов и СНТ в районе Исаевского ручья территория завалена битым стеклом и ТКО.

-Свалка была обнаружена, но найти виновных в данной ситуации будет трудно, - прокомментировали в Минприроды. - Данный вопрос взят под контроль министерства.

Меры по устранению свалки будут приняты совместно с региональным оператором по вывозу мусора.