День качества прошёл на региональной дороге в Тверской области

На автодороге взяли образцы асфальта на проверку Фото: ПТО

День качества прошел на автомобильной дороге "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино, которую в 2021 году ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Дорога соединяет северо-западные районы Верхневолжья с федеральной трассой М-9 "Балтия".

На объект выезжали специалисты Дорфонда Тверской области, УГИБДД России по Тверской области, ФКУ Упрдор "Россия" и подрядной организации. Были отобраны пробы верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Их отправят на проверку.

Дорогу ремонтируют с 2020 года. В прошлом году ввели в эксплуатацию 33,3 км. В этом году отремонтируют еще 23,4 км. Готовность объекта составляет 95%. В следующем году работы будут завершены.