4200 человек прошли вакцинацию от коронавируса в Тверской области 28 июня

За сутки вакцину получили 4200 человек Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. 28 июня вакцинировались 4217 человек. С начала прививочной кампании прививку от коронавируса сделали 173 456 жителей. В федеральный регистр внесена информация о 159 542 вакцинированным гражданам.

Вакцинироваться в Тверской области можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуги, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим», а также в Тверском цирке.