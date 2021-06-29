Двое сотрудников ГИБДД попались на взятке в Тверской области

Двое инспекторов попались на взятке в Тверской области Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД.

По версии следствия, 11 мая 2021 года на 226-м км трассы М-10 "Россия"в Торжокском районе двое сотрудников ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области получили взятку в сумме 40 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в отношении пьяной женщины-водителя и внесли в протокол сведения об управлении транспортным средством иным лицом, не находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Оператиные материалы получены от УФСБ России по Тверской области и ОРЧ СБ УМВД России по Тверской области.

В отношении сотрудников Торжокским межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Обстоятельства преступления устанавливаются. В ближайшее время фигурантам будут предъявлены обвинения. Ведется следствие.