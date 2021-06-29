За нарушение санитарных правил в Тверской области оштрафовали кафе

Проверку заведения провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Селижаровского района в ходе проверки местного кафе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В частности, в заведении отсутствовали технологические карты на блюда и кулинарные изделия из меню, маркировка части продукции, нарушались сроки и условия хранения, персонал не проходил медосмотр и аттестацию.

Руководителю внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, допущенные нарушения устранены.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 5000 рублей.