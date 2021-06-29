В Тверской области 29 июня коронавирусом заразились ещё 197 человек

Число заболевших коронавирусом в Тверской области продолжает увеличиваться.

По данным на 29 июня в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 197 человек.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 45 660 заболевшим. Выздоровело за минувшие сутки 57 человек. В целом по региону 41 146 жителей излечились от коронавируса. 1180 человек скончались. Шесть человек умерли в минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку по данным на 29 июня сделали 173 456 человек, за последние сутки – 4 217 человек. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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