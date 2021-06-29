В Тверской области мужчина пытался убить жену и два раза ударил её ножом в грудь

Мужчина пытался убить жену в Тверской области Фото: Виктор Пилицкий

Преступление было совершено в Калязине днем, 28 июня. В одной из квартирв доме по Володарскому проезду 60-летний мужчина в ходе ссоры с 48-летней супругой дважды ударил женщину ножом в грудь. Потерпевшая смогла убежать из квартиры на улицу и позвать на помощь. Ее доставили в больницу, а подозреваемого задержали.

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фигурант находится под стражей. Следователи и полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Ведется следствие.