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Происшествия29 июня 2021 10:24

Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Тверской области 29 июня

О непогоде предупредило МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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МЧС предупреждает о грозе и ливне

МЧС предупреждает о грозе и ливне

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тверской области 29 июня в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток ожидаются гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра отдельными порывами 13-18 м/с.

В начале недели аномальная жара сбавила обороты, и в регион пришла прохлада и дожди. Днем во вторник до +26 градусов, ночью +15. 30 июня днем +21 и переменная облачность.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, к выходным снова потеплеет и осадки прекратятся.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Будьте внимательны и осторожны!