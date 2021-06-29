Сильный ветер, гроза и град ожидаются в Тверской области 29 июня

МЧС предупреждает о грозе и ливне Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Тверской области 29 июня в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток ожидаются гроза, ливневой дождь, град, усиление ветра отдельными порывами 13-18 м/с.

В начале недели аномальная жара сбавила обороты, и в регион пришла прохлада и дожди. Днем во вторник до +26 градусов, ночью +15. 30 июня днем +21 и переменная облачность.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, к выходным снова потеплеет и осадки прекратятся.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Будьте внимательны и осторожны!