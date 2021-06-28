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Происшествия28 июня 2021 20:26

В Твери лжецелительница подменила женщине два миллиона рублей на пакет пшена

Деньги она взяла для "обряда очищения"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вместо двух миллионов в пакете оказалось пшено Фото: архив "КП"

Вместо двух миллионов в пакете оказалось пшено Фото: архив "КП"

26 июня в дежурную часть Заволжского отдела полиции в Твери обратилась пожилая женщина и рассказала, что обманом у нее похитили 2 215 650 рублей.

Выяснилось, что на улице пенсионерка познакомилась с женщиной, которая рассказала ей, что у потерпевшей серьёзные проблемы со здоровьем и на неё наложена порча. Лжецелительница убедила женщину, что проблема в деньгах, поэтому нужно принести все накопления для проведения "обряда очищения".

Пенсионерка передала злоумышленнице накопления, а через некоторое время получила обратно сверток. Пакет надо было положить на трое суток под подушку для завершения обряда. Через два дня женщина решила проверить, что внутри, обнаружила в пакете вместо денег пшено и пошла в полицию.

Организованы поиски злоумышленницы. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.