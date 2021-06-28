В Твери лжецелительница подменила женщине два миллиона рублей на пакет пшена

Вместо двух миллионов в пакете оказалось пшено Фото: архив "КП"

26 июня в дежурную часть Заволжского отдела полиции в Твери обратилась пожилая женщина и рассказала, что обманом у нее похитили 2 215 650 рублей.

Выяснилось, что на улице пенсионерка познакомилась с женщиной, которая рассказала ей, что у потерпевшей серьёзные проблемы со здоровьем и на неё наложена порча. Лжецелительница убедила женщину, что проблема в деньгах, поэтому нужно принести все накопления для проведения "обряда очищения".

Пенсионерка передала злоумышленнице накопления, а через некоторое время получила обратно сверток. Пакет надо было положить на трое суток под подушку для завершения обряда. Через два дня женщина решила проверить, что внутри, обнаружила в пакете вместо денег пшено и пошла в полицию.

Организованы поиски злоумышленницы. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.