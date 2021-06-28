В Твери продолжается строительство мультимедийного парка "Россия - Моя история"

Работа на стройплощадке идет в три смены Фото: ПТО

На набережной реки Лазури в Твери рабочие в три смены работают над созданием мультимедийного парка "Россия – Моя история". На площадке втрудятся 127 человек и 20единиц техники. Ведётся монтаж сэндвич-панелей по периметру здания, армирование стен, устройство опалубки и бетонирование лестничных клеток, ведущих на второй этаж здания музея, выполняются работы по обустройству ливневой канализации, тепловой сети, электроснабжения, вентиляции, благоустраивается территория парка.

Подобные проекты уже есть в 23 городах России, в Центральном федеральном округе – только в Москве.

- Это будет лучшее место в нашем регионе для молодёжи. Проект нацелен на то, чтобы мы с гордостью могли сказать – мы родились, живём, работаем на территории Российской Федерации, Тверской области, – отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В комплексе будет представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней, а также история районов региона.

На территории предусмотрено создание необходимой инфраструктуры с кафе, парковками и досуговыми объектами.