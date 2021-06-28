Статус природного парка получила особо охраняемая территория "Тверь заповедная"

"Тверь заповедная" объединяет главные зелёные зоны города. Фото: Артем КИЛЬКИН

"Тверь заповедная" - территория общей площадью более более 630,2 гектаров - получила статус природного парка. "Тверь заповедная" объединяет главные зелёные зоны города: Берёзовую и Бобачёвскую рощи в Московском районе, Комсомольскую рощу в Заволжском районе, Первомайскую рощу в Пролетарском районе и Сахаровский парк в посёлке Сахарово.

Природные парки, в отличие от прочих охраняемых природных территорий, можно использовать для рекреационных целей, то есть для организации отдыха, туризма, спортивных занятий и культурно-массовых мероприятий.

Территории "Твери заповедной" ждёт благоустройство. По информации областного Правительства, там предполагается создание экологических троп, зон для отдыха и спорта. Такие планы губернатор Тверской области Игорь Руденя озвучивал во время Всероссийского субботника, в котором принял участие.

Решение о присвоении "Твери заповедной" нового статуса было рассмотрено на заседании Президиума Правительства Тверской области 28 июня. Там же были уточнены границы природного заказника «Исток реки Волги».