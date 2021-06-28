Врач-кардиолог Наталья Соколова из Твери сделала прививку и рассказала об опасности нового штамма коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. Всего прививку сделали 169 242 человека – это 88% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

27 июня, вакцинировались 1023 человека. В федеральный регистр внесена информация о 157 655 вакцинированных гражданах.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова тоже привилась от коронавируса 28 июня. До этого она дважды перенесла инфекцию.

- При той нестабильной эпидемиологической ситуации, которая сегодня складывается, я однозначно могу заболеть в третий раз. Я этого не хочу, потому что знаю, что такое ковид, знаю, насколько агрессивный новый штамм, который распространяется в третью волну, – поделилась врач и отметила, что штамм "Дельта+", который активно распространяется сегодня, в семь раз сильнее и агрессивнее, чем предыдущие. Он все чаще поражает молодых людей, а антитела у переболевших ковидом не спасают от болезни. Для формирования сильного иммунитета необходима дополнительная защита, которую можно обеспечить только вакцинацией.

Вакцинироваться в Тверской области можно в 56 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуги, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов. Еще четыре пункта вакцинации действует на базе ТЦ в Твери.