Мужчина похитил дизтопливо с заправки на трассе М-11 в Тверской области

Мужчина похитил дизтопливо и скрылся Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию заявила 36-летняя оператор заправки, расположенной на 313-м км скоростной трассы М-11 "Нева". Женщина пояснила, что неизвестный мужчина похитил 194 литра дизельного топлива и скрылся с места происшествия. Сумма причинённого ущерба составила 8 400 рублей.

На месте полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев. Подозреваемого установили и задержали. Им оказался 66-летний водитель-грузоперевозчик одного из предприятий Казани.

Мужчина написал явку с повинной и пояснил, что пытался расплатиться топливной картой предприятия, но она не действовала. Фигурант решил, что организация оплатит топливо, и уехал.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.