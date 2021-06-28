Коммунальщики откачивают воду с затопленных улиц Твери

С улиц Твери откачивают воду илососной техникой Фото: администрация Твери

После сильных дождей, которые прошли в Твери 27 и 28 июня и затопили улицы и дворы, сотрудники МУП "ЖЭК" приступили к устранению последствий.

На улицы и проспекты выехали бригады предприятия с илососной техникой и начали откачивать воду на подтопленных участках.

Потопы были ликвидированы на кольце "Южном" на улицах Жигарева, Ипподромной, в переулке Трудолюбия, на проспекте Победы.

- Производилась дополнительная прочистка сетей ливневой канализации для ускорения отвода воды, - сообщили в администрации Твери. - В настоящее время ведётся откачка крупных луж по поступающим заявкам.

А тем временем, МЧС предупреждает, что ливневые дожди с грозой и порывистым ветром возможны до конца суток.