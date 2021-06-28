В Тверской области расширены мощности ковидных госпиталей

В коронавирусных госпиталях подготовлено необходимое оборудование и запас кислорода Фото: ПТО

В Тверской области расширены мощности инфекционных госпиталей для больных коронавирусом. Подготовлена 1441 койка. Ситуацию по заболеваемости обсудили 28 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Койки созданы в Областной клинической больнице, Областном клиническом лечебно-диагностической центре, областном родильном доме, горбольнице №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышневолоцкой и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле.

Сформирован резерв необходимого медицинского оборудования и кислорода.

- За последнюю неделю в Тверской области выросла скорость вакцинации. Только максимальное количество вакцинированных граждан поможет нам выработать коллективный иммунитет и побороть коронавирусную инфекцию, - подчеркнул на заседании губернатор Игорь Руденя.

Ежедневно в регионе вакцинируется порядка 2000 - 3000 человек. С начала прививочной кампании прививку сделали 169 242 жителя.

По данным на 28 июня подтверждено 197 новых случаев заболевания коронавирусом. 41 089 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 17 человек.