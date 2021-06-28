35-летний житель Твери ушел из дома и пропал

Мужчина ушел из дома и пропал 23 июня Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об исчезновении 35-летнего жителя Твери Евгения Александровича Скопина поступило в СУ СК РФ по Тверской области вечером, 27 июня. Сообщается, что в полночь, 23 июня, мужчина ушел из дома и пропал.

По месту жительства пропавшего выезжал следователь.

- В ходе осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники и знакомые мужчины, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Устанавливаются обстоятельства исчезновения. Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.