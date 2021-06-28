В Тверской области коронавирусом заразились ещё 197 человек

Число заболевших коронавирусом в Тверской области по-прежнему высоко.

По данным на 28 июня в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 197 человек. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтверждён у 45463 пациентов . Такие данные опубликовал региональный оперштаб.

За минувшие сутки от коронавируса излечились 17 человек. В целом по региону 41089 жителей излечились от коронавируса. За все время пандемии зарегистрировано 1174 летальных случая. Один человек скончался в минувшие сутки. Изолировано 3200 больных. Плюс 179 за вчерашний день.

В регионе продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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