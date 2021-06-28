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Происшествия28 июня 2021 12:48

В Твери затопило кольцо в микрорайоне "Южный"

А в центре города не работает светофор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Кольцо в "Южном" затопило после дождя

Кольцо в "Южном" затопило после дождя

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери в микрорайоне "Южный" после сильного ливня 28 июня затопило кольцо. Уровень воды высокий, автомобилисты едут медленно, но пробки нет. Об этом "КП"-Тверь сообщили очевидцы в 12:30. Затопленными оказались и другие улицы.

Также по словам водителей, в городе не работают светофры на улице 8 Марта, а также на пересечении улицы Желябова и Тверского проспекта.

Будьте внимательный на дорогах, пропускайте пешеходов и соблюдайте ПДД.

Кольцо в "Южном"

Кольцо в "Южном"

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА