Виноват водитель "УАЗа": госавтоинспекторы рассказали подробности ДТП на Петербургском шоссе в Твери

"УАЗ" врезался в дорожный знак, остановку и загорелся Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 23:00 на Петербургском шоссе в районе дома №51 в Твери 27 июня.

46-летний водитель на автомобиле "Уаз Патриот" на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулся с автомобилем "Мазда 3" под управлением 22-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо.

- После столкновения "Уаз Патриот" отбросило на дорожный знак и автобусную остановку, машина загорелась, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

В ДТП пострадал водитель иномарки. На месте из разбитого автомобиля его доставали сотрудники МЧС.

С тяжелыми травмами молодой человек бригадой СМП доставлен в больницу.